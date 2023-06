Bilderserie aus der Drohne Hier sind atemberaubende Fotos von Nettetal, wie es die Vögel sehen

Jan van der Velden macht gerne den Überflieger. Um die Drohne in den Himmel über Nettetal steigen zu lassen, steht der Pressesprecher der Stadtverwaltung auch schon mal früh auf. In einem solchen Moment ist beispielsweise ein Foto entstanden, dass Breyell im Schein der Morgensonne unter einer Schicht vom Boden aufwabernder Nebelschwaden zeigt – oder besser: vermuten lässt. Doch das Bild ist nur eines von vielen, die van der Velden im Laufe eines Jahres mithilfe der Drohne gemacht hat. Und für viele andere der Aufnahmen aus der Vogelperspektive gilt, was seine Kollegin Sabine Monz von der Nettetaler Wirtschaftsförderung über die Fotografien sagt: „Es sind Einblicke, die man so noch nicht gesehen hat.“