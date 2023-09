Abschied und Neuanfang in Nettetal Neue Leiterin meldet DRK-Generationentreff Kaldenkirchen bei Förderwettbewerb an

Wenn die 64-Jährige auf ihre Arbeit im Generationentreff zurückblickt, dann kann sie etliches aufzählen. Die Sozialpädagogin, die auch eine ausgebildete Gedächtnistrainerin ist, rief ein entsprechendes Angebot ins Leben. Mit ihr, die schon an ihrer vorherigen Wirkungsstätte in Mainz PC-Kurse gegeben hatte, zog auch der erste PC-Workshop in Kaldenkirchen ein. „Von den einen kritisch beäugt und von den andern begeistert angenommen“, erinnert sie sich. Das Tablet-Frühstück – erst gemeinsam frühstücken, um sich dann den Fragen rund um Smartphone und Tablet zu widmen – entwickelte sich genauso zum Renner wie die Handy- und Computersprechstunde. 2020 wurde der Generationentreff so einer der ersten bundesweiten „Digitalkompass-Standorte“. Ein Jahr später folgte der „Digitale Erfahrungsort“. Wobei beide Projekte vom Bund und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen unterstützt wurden. „Gemeinsam haben wir in den Jahren viel erreicht. Ich danke allen, die mich unterstützt haben, insbesondere den Ehrenamtlern“, betonte Flath. So ganz geht sie dabei nicht. Die Rentnerin möchte sich ehrenamtlich einbringen, unter anderem das Gedächtnistraining weiterführen.