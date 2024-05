Unternehmen in Nettetal Dreifaches Jubiläumsjahr im Lobbericher Möbelhaus

Früher griff man zu Millimeterpapier, Bleistift und Zollstock. Heute nutzt der Küchenplaner die 3-D-Animation am Computer, klickt die Maus und nimmt Maß mit einem Laser-Entfernungsmesser. Nichts ist beständiger als der Wandel, das weiß Geschäftsführerin Anne Busch nur zu gut. Zusammen mit ihrer Schwester Katrin, ebenfalls Geschäftsführerin, feiert sie im Lobbericher Möbelhaus Busch und im Trendwerk in Viersen drei Jubiläen gleichzeitig. Seit 50 Jahren nennt sich das Haus Küchenspezialist, seit 15 Jahren gibt es das Trendwerk in Viersen. Und das Möbelhaus Busch selbst? Geschäftsführer Peter Busch erinnert sich, in der Zeit 1933/34 habe alles mit der Gründung der Bau- und Möbelschreinerei begonnen.