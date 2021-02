Stadtgrün in Nettetal : Drei Rotbuchen an der Goethestraße werden gefällt

Drei Rotbuchen auf dem Kinderspielplatz an der Goethestraße in Kaldenkirchen werden im Auftrag der Stadt gefällt. Foto: Stadt Nettetal

Kaldenkirchen Das Fällen von Bäumen ist ein hoch emotionales Thema. Anders als an der Steyler Straße wird die Fällaktion auf dem Spielplatz an der Goethestraße angekündigt und erklärt. Die Bäume sollen wegen Pilzbefalls aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Die Stadt Nettetal will drei große Rotbuchen in Kaldenkirchen fällen lassen – die Bäume sind laut Stadt umsturzgefährdet. Bei Baumkontrollen wurden Anfang Januar erhebliche Mengen Pilzfruchtkörper des Riesenporlings an den drei Rotbuchen auf dem Kinderspielplatz an der Goethestraße. Die großen, bräunlich gefärbten Pilze fallen im rotbraunen Laub der Rotbuchen erst auf den zweiten Blick auf. Die Fruchtkörper quellen aus allen Wurzelanläufen, was ein Beleg dafür ist, dass der Pilz schon die kompletten Stöcke in Mitleidenschaft gezogen hat. Der Riesenporling löst eine weitreichende Wurzelfäule aus. Betroffene Bäume sind umsturzgefährdet. Ursache für die Pilzerkrankung von Rotbuchen sind die zahlreichen Umweltstressfaktoren wie Trockenheit, Hitze oder Bodenveränderungen.