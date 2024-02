Autofahrer aus Nettetal Mehr als drei Promille — Polizei kassiert Führerschein ein

Ein Zeuge war am späten Donnerstagabend in einem Kreisverkehr an der Lobbericher Straße in Nettetal-Breyell unterwegs, sah ein Fahrzeug, das eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Er folgte dem Wagen über die Lobbericher Straße und rief die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf feststellen, dass der Wagen noch warm war. Er wies auch Beschädigungen auf, die laut Polizei möglicherweise von einem Zusammenstoß eines Reifens mit der Bordsteinkantestammen könnten.