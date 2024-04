Kontroverse Meinungen in Nettetal Schafft Verkehrsspiegel Sicherheit oder erhöhte Gefahr?

Für die WIN ist klar: Die jetzige Situation an der Einmündung ist gefährlich. „Wenn man von Berg in die Straße Felderend einbiegen will, kann man den Verkehr von der Fleischerei Jacobs/Fongern kommend aus nicht einsehen. Die Schwierigkeit an dieser unübersichtlichen Kreuzung kann auch nicht dadurch gelöst werden, dass – wie es § 8 Abs. 2 Satz 3 StVO vorschreibt – sich Verkehrsteilnehmer vorsichtig in die Kreuzung oder Einmündung hineintasten bis die Übersicht gegeben ist“, heißt es in einem Antrag der WIN, mit dem sich der Ratsausschuss für Verkehr am Dienstag, 23. April, befassen soll. Sich zentimeterweise vorsichtig an der Einmündung vorzutasten, sei „aufgrund des schnell fahrenden Querverkehrs ohne jegliche Sichtbeziehung für die von Berg Ausfahrenden nicht möglich“, argumentiert die WIN. Hinzu komme, dass immer mehr E-Bikes und E-Fahrzeuge am Verkehr teilnehmen, die kaum zu hören seien.