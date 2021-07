Kommunalpolitik in Nettetal : Lärmaktionsplan - „Wir müssen dicke Bretter bohren“

Nettetal Das Planungsbüro Richter-Richard hatte im Dezember einen Entwurf vorgelegt. Jetzt konnten die Planer die Anregungen aus der Bürgerschaft einarbeiten. Der Lärmaktionsplan wurde von der Politik einstimmig auf den Weg gebracht.

Aus der Bürgerschaft kamen Hinweise etwa zum Nachtfahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen auf der Kaldenkirchener Straße, zur Demontage von falsch montierten oder mittlerweile überholten Verkehrsschildern sowie zur Parkraumsituation am Lambertimarkt in Breyell. Diese Hinweise werden an die zuständigen Straßenbaulastträger weitergeleitet, die prüfen, was sich umsetzen lässt.