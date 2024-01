Kirche in Nettetal Die gute alte Pfarrer hat ausgedient

Trotz des Dekrets vom Bischof zum Jahreswechsel werde in diesem Jahr in Nettetal alles weiter wie bisher bleiben, in jeder Kirche werde es weiter Messen geben, so Buschmann weiter. An die Stelle der bisherigen Pfarreien treten die „Pastoralen Räume“. Die Pfarrei wird vom Pfarrer geleitet, der pastorale Raum kann von einem Team geleitet sein. Das könne eine große Chance für die Ehrenamtlichen sein. Darauf wies Gabi Terhorst vom Regionalteam hin. Unter den Priestern, so war zu hören, werde durchaus kontrovers diskutiert, dass es künftig zwei Klassen von Priestern geben werde, die Leiter der pastoralen Räume und die anderen.