Tankstelle als Pilotprojekt „Grüner Wasserstoff“ made in Nettetal – wie dringend ist es?

Industrie und ÖPNV könnten in 20 Jahren einmal einen erheblichen Teil ihres Energiebedarfs aus lokal erzeugtem „grünen Wasserstoff“ decken. Vielleicht könnte in Nettetal 2045 sogar so viel von dem in der Tafel der chemischen Elemente als H 2 bezeichneten Stoffs erzeugt werden, dass neben Industrie und öffentlichen Nahverkehr auch noch ein Gaskraftwerk damit betrieben wird: Es klingt fortschrittlich, umwelt- und klimafreundlich obendrein, was ein Mitarbeiter des auf Energie-Fragen spezialisierten Beraterbüros Evety in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Stadtrates den Politikern vortrug. Zumal auch eine Anregung für ein Projekt dabei war, mit der Nettetal schon mal in kleinem Maßstab einsteigen könnte: Mithilfe eines Elektrolyseurs könnte eine Tankstelle eingerichtet werden, an der einmal dafür geeignet Fahrzeuge Wasserstoff zapfen könnten.