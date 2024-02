Förderschule in Nettetal Zukunft des Förderzentrums West weiter ungeklärt

Das Förderzentrum West ist ein Zusammenschluss der ehemaligen Förderschulen in Amern, Hinsbeck und Dülken. Aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen steigt auch der Bedarf vor allem an Unterrichtsräumen. Als eine Variante galt bislang, die beiden Standorte in Amern und Hinsbeck baulich zu erweitern, um die räumlichen Anforderungen zu erfüllen. Andererseits könnte der Umzug in das Rhein-Maas-Berufskolleg (RMBK) mit Standort Lobberich eine Lösung sein. Denn der Kreis Viersen, Eigentümer dieses Gebäudes, beabsichtigt, die Räume aufzugeben.