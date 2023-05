Nächtlicher Diebstahl in Lobberich Diebe werfen Gullydeckel in Scheibe und machen Beute

Drei Fahrräder sind die Beute von Dieben gewesen, nachdem sie am Samstag gegen 2 Uhr einen Kanaldeckel durch die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäftes an der Straße „Im Windfang“ in Lobberich geworfen haben. Dies meldet die Polizei. Obwohl sofort die Alarmanlage ausgelöst wurde, konnte die Täter im Verkaufsraum Beute machen. Wer den Diebstahl beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in Viersen, Rufnummer: 02162 3770.