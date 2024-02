Vorfall in Nettetal Diebe stehlen Radlader von Hof

Nach einem Diebstahl in Nettetal-Leuth sucht die Polizei Zeugen. Wie sie meldet, ist auf einem Hof an der Kaldenkirchener Straße ein Radlader gestohlen worden. Das Fahrzeug war dort am Dienstag gegen 17.45 Uhr abgestellt worden. Doch als die Eigentümerin es am Mittwoch gegen 9 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stand es nicht mehr dort. Spuren, die die Polizei gefunden hat, deuten darauf hin, dass der Radlader über ein Feld zur Kaldenkirchener Straße gefahren worden ist. Es handelt sich bei dem Radlader um einen Hoflader der Marke Case, Typ 321F.