Tatort in Nettetal Diebe stehlen große Menge Diesel aus Baggern

Eine Baustelle in Netteal-Glabbach ist zum Ziel von Dieben geworden. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, haben Unbekannte dort aus zwei Baggern insgesamt 270 Liter Diesel abgezapft. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte die Bagger gegen 16 Uhr am Montag auf einem Grundstück in Glabbach abgestellt. Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr bemerkte er, dass Diesel gestohlen worden war.