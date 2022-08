Kriminalität in Nettetal : Diebe bestehlen 81-jährige Frau auf dem Friedhof

Auf dem Friedhof in Lobberich ereignete sich der Diebstahl am Montag gegen 11 Uhr. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Zwei Männer haben am Montag eine 81-jährige Seniorin auf einem Friedhof in Nettetal bestohlen. Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf die Diebe.

Es geschah am hellichten Tag, gegegen 11 Uhr, auf dem Friedhof an der Eremitenstraße im Ortsteil Lobberich: Die 81-Jährige, die mit dem Rollator zum Friedhof gekommen war, legte gerade Blumen auf ein Grab, als sie von zwei Männern in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. Sie forderten von der Lobbericherin Geld und Portemonnaie. „Als diese entgegnete, dass sie kein Geld habe, riss einer der Männer die Tasche vom Rollator und entnahm das Portemonnaie“, berichtete eine Polizeisprecherin. „Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.“