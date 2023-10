Infotag in Nettetal Die Wahrheit über Palliativpflege

Welche Möglichkeiten es in der Versorgung von schwerstkranken Menschen gibt, sowohl stationär wie ambulant, verdeutlichte die mehrstündige Informationsveranstaltung, zu der auch Vorträge gehörten, die sich mit Themen wie den Möglichkeiten der Schmerztherapie und der Bewegungsförderung in der täglichen Pflege beschäftigten. Aktiv Medical stellte die breite Palette der Hilfsmittel vor, die das Leben bei ambulanter Pflege erleichtern. Was es bedeutet, mit allen Sinnen zu pflegen erfuhren die Besucher ebenso. Ein Büchertisch stellte Bücher vor, die sich mit den Themen Tod und Trauer beschäftigen, darunter auch Bücher, die speziell Kinder ansprechen.