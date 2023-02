Trinkfreudige Zeiten in Nettetal Als Hinsbeck noch eine Kneipen-Hochburg war

Ein Kneipenbesuch war in den Zeiten vor TV und Internet eine der wenigen Zerstreuungsmöglichkeiten, aber auch für viele, wegen der Härte und Ausweglosigkeit ihrer Lebenslage, ein Mittel Sorgen zu vergessen. Auch Hinsbeck hatte eine hohe Dichte an Gaststätten: In dem kleinen Ort gab es mehr als 60. Hinsbeck belegte um 1900 mit knapp 91 Einwohnern je Gaststätte den Spitzenplatz am Niederrhein (Dülken ca. 116, Breyell etwa 100).