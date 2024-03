Traditionsunternehmen in Nettetal Die Trauer der Kürschner-Rentner

An den zusammengeschobenen Tischen im TSV-Heim an der Buschstraße in Kaldenkirchen ist die Stimmung bestens. Die lebhaften Gespräche der 17 Männer, die dort sitzen, reißen nicht ab. Sie bilden den Kürschner-Rentnerklub, der sich alle zwei Monate trifft, um in Erinnerungen zu schwelgen. Diesmal aber bestimmt ein Thema den Abend, das alle ein wenig traurig stimmt: Das letzte noch bestehende Gebäude der ehemaligen Kürschner-Maschinenfabrik an der Poststraße in Kaldenkirchen fällt derzeit der Abrissbirne zum Opfer.