Soziales Leben in Nettetal : Straßengemeinschaft „De Flothenger“ hat sich aufgelöst

Die Straßengemeinschaft „De Flothenger“ hat sich im vergangenen Jahr nach mehr als 47 Jahren aufgelöst. Früher stand die Straßengemeinschaft eng zusammen, feierte Goldhochzeiten, Sommerfeste und zog mit einem eigenen St. Martinszug durch das Flothend. In den letzten Jahren fanden die Fahrradtouren, Sommerfeste oder Martinsfeiern immer weniger Anklang, so dass die Vereinsmitglieder letztendlich die Auflösung beschlossen. In der letzten Versammlung wurde einstimmig entschieden, dass der Kassenbestand in Höhe von 1310 Euro hälftig an die Palliativstation des Krankenhauses Nettetal und an den Verein Löwenkinder gespendet werden sollte.