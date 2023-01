Bildung in Nettetal Die letzten sieben Schulen erhalten jetzt Glasfaser-Anschlüsse

Bis Ende März sollen sieben Grundschulen in Nettetal mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet werden – damit wären dann sämtliche Grundschulen in der Seenstadt ans schnelle Internet angebunden. Bislang konnten die Lambertusschule, die Hubertusschule, die Gemeinschaftsgrundschule und die beiden katholischen Grundschulen Kaldenkirchen, die Gemeinschaftsgrundschule und die katholische Grundschule Lobberich keinen Glasfaseranschluss erhalten, weil sie aufgrund der Förderregularien aus dem so genannten „Weiße Flecken“-Programm fielen. Das förderte nur Gebäude, die besonders langsames Internet hatten.