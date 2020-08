Straßennamen und ihre Geschichten : Erinnerungen an verdiente Lokalpolitiker

An der Lambert-Maassen-Straße in Kaldenkirchen erklärt ein Zusatzschild, dass es sich beim Namensgeber um den ersten Bürgermeister nach dem Krieg und langjährigen Landrat handelt. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

KALDENKIRCHEN Die Kaldenkirchener Politiker Helene Assenheimer, Lambert Maassen und Hermann Lueb sind auf Straßenschildern verewigt. Assenheimer gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg dem ersten Stadtrat an. Lambert Maassen wurde nach dem Krieg Bürgermeister.

Politik spiegelt sich in der einstigen „Grenzstadt“ nur in wenigen Straßenbezeichnungen wider. Aber darunter ist immerhin eine Frau – eine von zweien, denen in Nettetal eine Straße gewidmet wurde. Helene Assenheimer, Sozialdemokratin der ersten Stunde, wurde 1969, im letzten Jahr von Kaldenkirchens kommunaler Selbstständigkeit, stellvertretende Bürgermeisterin und hatte den erkrankten Bürgermeister Leo Terstappen zu vertreten.

Helene Assenheimer kam 1945 als Mittdreißigerin in die Politik: Sie gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg dem ersten noch von der britischen Militärregierung ernannten Stadtrat an und blieb – bis auf eine kurze Unterbrechung – Ratsfrau bis Ende 1969. Sie war zuletzt die einzige Frau in diesem Gremium. Mit ihrer Aufbauarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg und ihrem Wirken im Rat habe sie an der Entwicklung Kaldenkirchens „wesentlich mitgewirkt“ und sich „große Verdienste um unsere Stadt und ihre Bürger erworben“, hieß es in einem Nachruf der Stadt nach ihrem Tod im Januar 1999.

Info Ehrenbürger: Behutsam und zurückhaltend Kaldenkirchen hatte nach den Forschungen von Peters nur zwei Ehrenbürger: Hermann Lueb und den Unternehmer Friedrich von der Kuhlen (1840 bis 1913). Von der Kuhlen gehörte 28 Jahre lang der Stadtverordnetenversammlung an. Er wurde zum 70. Geburtstag im Jahre 1910 Ehrenbürger.

Einer, der nach dem Krieg mit anpackte, war auch der Bäckermeister Lambert Maassen. „Schon Mitte März 1945 übernahmen Lambert Maassen, sein Schwager Gottlieb van Essen und Gottlieb Assenheimer die Verantwortung in der Stadt“, schildert der Historiker Leo Peters den Beginn der politischen Karriere Maassens, denn er wurde kurze Zeit später von den Briten auch als Bürgermeister eingesetzt und Ende 1946 vom ersten frei gewählten Stadtrat in diesem Amt bestätigt. Zwei Jahre später nahm Maassen politisch etwas Abschied von Kaldenkirchen, denn er wurde im November 1948 zum Landrat des Kreises Kempen-Krefeld gewählt – und zehn Mal in diesem Amt wiedergewählt. Gleichwohl beeinflusste er das Geschehen in seiner Heimatstadt über den CDU-Ortsverband, dessen Vorsitzender er zwei Jahrzehnte war.

Hatte Maassen schon vor dem Krieg gute Beziehungen zu den Niederländern gepflegt, die es ihm erlaubten, von den Nationalsozialisten gesuchte Personen jenseits der Grenze zu verstecken, so bemühte er sich nach 1945 wieder um Kontakte auf allen Ebenen. Auf seine Initiative gehen die jährlichen Treffen der Kommunalpolitiker beiderseits der Grenze zurück, deren Zustandekommen anfangs sehr schwierig war. Maassen ließ sich nicht beirren und zeigte Geduld und Verhandlungsgeschick auch bei vielen anderen Themen, so dass er Zustimmung weit über die eigene Partei hinaus fand. Er erhielt 1960 das Bundesverdienstkreuz, der Kreistag ehrte ihn 1970 bei seinem Abschied mit der Bezeichnung „Alt-Landrat“. Als solcher hat er seinen Rat nicht mehr lange geben können, denn er verstarb überraschend Ende November 1970 kurz nach Vollendung seines 76. Lebensjahres.