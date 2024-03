In Nettetal-Lobberich Eine Galerie abseits der Kunstzentren

Als Karl-Heinz Kempkes im Dezember 2016 seine Galerie am Park in Nettetal-Lobberich mit einer Ausstellung von Werken des in Belgrad geborenen Malers Redzep Memisevic eröffnete, „gab es ein Verkehrschaos auf der Hochstraße“, wie er sich lachend erinnert. So viele Besucher kamen in seine Galerie. Memisevic, der mittlerweile 83 Jahre alt ist, hat eine lange Ausstellungsliste. In Berlin, Düsseldorf, Detmold, Lemgo oder Luxemburg wurden seine Bilder gezeigt. Und in Lobberich.