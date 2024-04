Energiewende in Nettetal Die Fragen der Bürger zum geplanten Windpark

Lautes Stimmengewirr drang am Samstag bei der Bürgerinformationsveranstaltung zum geplanten Windpark in Nettetal-Kölsum aus dem Seerosensaal an der Steegerstraße. Die beteiligten Akteure wie die BMR als Windparkbetreiberin, die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Nettetal hatten eingeladen. Und so emotional, wie sich das von außen angehört haben mag, waren die Gespräche gar nicht.