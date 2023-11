Kampfkunst in Nettetal Junger Hinsbecker ist Deutscher Meister im Wushu

Die fünf Hinsbecker Jugendlichen traten in der Disziplin Chongquan (Faustkampf) an. Philipp Schultz belegte in der Altersklasse m U15 den ersten Platz und wurde Deutscher Meister. Henning Bäumges erreichte in der gleichen Altersklasse den zweiten Platz. Bei den Mädchen belegten Finja Bäumges in der Altersklasse f U18 den dritten Platz, Julia Beyen in der AK f U15 den siebten Platz und Lydia Schäfer in der gleichen Klasse den achten Platz. In der Altersklasse f Ü45 startete Carmen Guan in der Disziplin Taijichuan (Schattenboxen) 24er-Form, und erreichte den zweiten Platz.