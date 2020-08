Wasserqualität an den Netteseen : Giftiger Schlamm im Kleinen Wittsee?

Im Bereich der Fischtreppe an der Nette zwischen Ferkensbruch und dem Kleinen Wittsee beobachten Anwohner und Angler ungeklärte Einleitungen im Landschaftsschutzgebiet. Fische sind in diesem Bereich keine zu beobachten. Foto: L.B.

Nettetal Gewässerschutz steht nur auf dem Papier: Im Landschaftsschutzgebiet Ferkensbruch werden Abwässer ungeklärt in die Nette geleitet. In den 1960er Jahren haben Textilabwässer die Nette vergiftet. Der Ferkensbruch wurde ausgebaggert.

Baden in den Netteseen? Allein der Gedanke daran bringt B.L. auf die Palme. Der Leser hat sich aufgrund der Diskussion in der Zeitung gemeldet und sieht die DInge ganz anders. Er ist am Wittsee aufgewachsen, war bei den Anglern und kennt sich gut aus im Gelände. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung sehen. Der Rentner ist heute wieder oft an den Seen unterwegs.

Er weist darauf hin, dass der Ferkensbruch sauber aussieht, während der Kleine Wittsee teilweise mit Grünalgen belegt sei. Zwischen beiden See wurde für viel Geld eine Fischtreppe angelegt. „Sehen Sie hier irgendeinen Fisch oder ein anderes Lebewesen“, fragt der Rentner bei einem Ortstermin. Unter Gestrüpp sind Rohrenden verborgen,. aus denen, so vermuten die Beschwerdeführer, ungeklärte Abwässer in die Nette geleitet werden. Zeugen hätten das bereits mit Fotos dokumentiert.

Auf Beschwerden hin sind Stadt und Kreis inzwischen vorstellig geworden. Dem Kreis Viersen ist das Thema Ferkensbruch bekannt. Man ist den Hinweisen von Bürgern nachgegangen, es gab auch schon Begehungen vor Ort. Da es sich um ein laufendes Ordnungsbehördliches Verfahren handelt, möchte der Kreis keine weiteren Ausführungen geben. Auch die Stadtverwaltung, die mit dem Kreis und dem Netteverband in Kontakt steht, macht keine weiteren Aussagen, weil die Bauaufsicht der Stadt derzeit gegen illegale Bauten im Landschaftsschutzgebiet am Ferkensbruch derzeit vorgeht.

Der Beschwerdeführer glaubt, dass die Wasserqualität im Wittsee schlechter sei als im Ferkensbruch, worauf die Grünalgen hinweisen. Auch habe der Bestand an Fischen und Wasservögeln drastisch abgenommen. Der Wittsee sei völlig verschlammt, die Wassertiefe, früher einmal mit 3,50 Meter angegeben, betrage heute nach Meinung des Anwohners gerade mal 60 bis 70 Zentimeter. Ein Sprecher des Netteverbandes bestätigt, dass der Wittsee verschlammt sei. An den Rändern betrage die Wassertiefe in der Tat 70 bis 80 Zentimeter, in der Mitte an den tiefsten Stellen aber immer noch zwei Meter. Auch sei Anfang der 90er Jahre eine Entschlammung des Wittsees vorgesehen gewesen. Doch wegen Bedenken der Naturschützer sei das nicht durchführbar gewesen. Heute sei kurz- und mittelfristig keine Entschlammung mehr geplant. Der Schlamm müsste dann untersucht werden, ob er vor Ort gelagert oder zu einer Deponie abtransportiert werden müsse. Das sei unheimlich teuer. Der Sprecher des Netteverbandes erinnert sich auch noch daran, dass 1963 bis 1965 der Ferkensbruch entschlammt wurde. Damals, so konnte sich der Mitarbeiter erinnern, war die Nette schon mal öfters rot oder gelb gefärbt, eine schädliche Folge der Textilindustrie in Lobberich.