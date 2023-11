Aktion in Nettetal Lobberich hat wieder einen Weihnachtsbaum

Der Baum steht, Weihnachten kann kommen: So sieht’s seit dem Wochenende in Lobberich auf dem Platz vor dem Alten Rathaus aus. Den Baum, den der Nettetaler Gartenbaubetrieb Brunen auftstellte, hat ein Privatmann aus seinem Gehölz gestiftet. Er wolle anonym bleiben, sagt Ralf Stobbe vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Lobberich. Kein Geheimnis ist jedoch, dass der Baum am Vormittag des 18. Novembers errichtet wurde und den Lobberichern den Advent verschönern soll.