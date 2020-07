Kultur in Nettetal : Der Vorverkauf für die neue Spielzeit ist angelaufen

Nettetal Nette-Kultur setzt auf die Treue der Kunden. Bislang geht die Stadt davon aus, dass alle Veranstaltungen stattfinden. Für jeden Geschmack und jede Altersgruppe ist etwas dabei.

In der Spielzeit 2019/2020 sind aufgrund der Corona-Pandemie eine ganze Anzahl der von der Nette-Kultur für das Nettetaler Kulturprogramm geplanten Veranstaltungen abgesagt worden. Für die enttäuschten Kunden gab es in dieser schwierigen Situation jedoch einen Lichtblick. Die Nette-Kultur, also die Stadt Nettetal, hat bei den bereits gezahlten Eintrittsentgelten nicht auf eine Gutscheinlösung gesetzt, sondern so schnell wie möglich die Beträge erstattet. Für die Veranstaltungen, die im Rahmen der beiden Abonnements stattfinden sollten, wurde das für die Abonnements gezahlte Eintrittsgeld anteilmäßig erstattet.