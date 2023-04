Opfer eines Unfalls in Nettetal-Leuth Wohin der „Schwarze Herrgott“ entschwunden ist

Polizeiautos am Boden, ein Hubschrauber in der Luft und ein junges Paar, das in einem BMW über Autobahnen und Landstraßen preschte – es war eine kinoreife Verfolgungsjagd, die im Dezember vorigen Jahres auf der Heronger Straße in Leuth endete. Oder besser: Neben der Heronger Straße, denn der Wagen, dessen Beifahrerin aus einer Einrichtung für Jugendliche „abgängig“ war, kam auf einem Acker zu stehen. Zuvor hatte er ein am Straßenrand stehendes Wegekreuz umgefahren, das den Leuthern als „Schwarzer Herrgott“ bekannt ist. Der Sockel, an dem das Kreuz gestanden hat, ist auf dem Grünstreifen noch leicht zu finden. Doch wo ist der „Herrgott“ geblieben? Nach Leuth ist er jedenfalls noch nicht zurückgekehrt.