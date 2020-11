Kirchliches Leben in Nettetal : Der Altar mit dem besonderen Dreh

Kirchliches Leben in Nettetal

Nettetal Die Pfarrkirche St. Anna Schaag, ein besonders schöner neugotischer Kirchenbau, birgt Überraschungen. So war die mittelalterliche St. Anna-Figur zehn Jahre verschollen. Und der Schnitzaltar ist nicht nur klapp-, sondern auch drehbar.

Für die Schaager zählt ihre Pfarrkirche St. Anna zu den schönsten gotischen Kirchen des Niederrheins. So stand es 1907 im Totenzettel des Bauherrn Pfarrer Heinrich Anselm Verstyl. Heute ist man bescheidener und nennt St. Anna die schönste Kirche im Bistum Aachen. In der Tat ist St. Anna eine besondere Kirche. Erbaut vom Kölner Architekten Vincens Statz nach dem Vorbild seiner Basilika in Kevelaer. Wunderbare Proportionen, eine gelungene farbliche Ausgestaltung und noch zum Teil erhaltene alte Kirchenfenster sorgen für ein harmonisches Raumgefühl. Aber sehr schnell zieht der vergoldete Schnitzaltar im Chor die Blicke auf sich. Zum Glück hat der Schnitzaltar das Zweite Vatikanische Konzil überlebt. Der Altar, ganz im Stil der Hochgotik gehalten, ist tatsächlich ein Werk des 19. Jahrhunderts. Neugotisch wie der Kirchenbau, der 1865 geweiht wurde. Schnitzwerk und Malerei sind von hoher Qualität; dass der Altar wirklich erst 150 Jahre alt ist, beweist die Malerei. Dort hat der Künstler Peter Heinrich Windhausen nicht nur sich selbst verewigt, sondern auch Pfarrer Verstyl als sehr kunstsinnigen Bauherrn und seinen damaligen Kaplan.