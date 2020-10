Nach der Kommunalwahl 2020 in Nettetal : FDP unterstützt Küsters bei seinem Start

Nettetal Die FDP-Fraktion stellt sich neu auf. Zwei bisherige Ratsvertreter sind ausgeschieden. Außer Johannes Peters, der bereits vorher dem Rat angehörte, sind die weiteren drei Mitglieder der Fraktion neu in den Rat gewählt worden.

Es ist Zeit für Gespräche. Nach der Kommunalwahl am 13. und der Bürgermeisterstichwahl am 27. September haben sich die Gewichte verschoben. Die CDU hat ihren Bürgermeister verloren, zum 1. November zieht mit Christian Küsters ein Grüner als Bürgermeister ins Rathaus ein.

Was nach einem radikalen Wechsel klingt, wird abgefedert von Gesprächen der Fraktionen untereinander. So hat ein Team des Ampel-Bündnisses aus SPD, FDP und Grünen bereits ein erstes Gespräch mit der CDU geführt. Das Treffen mit Jürgen Boyxen (CDU) sei ein gutes Gespräch gewesen, sagt Johannes Peters, der neue FDP-Fraktionsvorsitzende. In dieser Woche steht ein weiteres Gespräch mit der WIN-Fraktion an. Danach werde alles in der Fraktion analysiert.