Freiwillige Feuerwehr in der Stadt Nettetal Der neue Chef will in Nettetal bald eine Kinderfeuerwehr gründen

Der Forderung, nach der Alarmierung in spätestens acht Minuten mit ersten Kräften am Brand- oder Unfallort zu sein, kommt die Freiwillige Feuerwehr in über 90 Prozent der Fälle nach, sagt Markus Jansen. Sorge macht ihm der demographische Wandel. Der Zuwachs an neuen Mitgliedern sei zwar sehr gut, aber in den nächsten fünf Jahren würden sehr viele Führungskräfte aus Altersgründen ausscheiden, Die Feuerwehr ist ein Ehrenamt, und auch die Fortbildung in den zahlreichen Kursen in der Freizeit ist eine zeitintensive Angelegenheit.