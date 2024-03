Vereinsjubiläum in Nettetal Im FKK-Klub wird seit 40 Jahren gekegelt

Die Stimmung am langen Tisch in der Kaldenkirchener Gaststätte „Poseidon“ ist bestens. Beim Warten auf das Essen wird erzählt und gelacht. „Und gleich gehen wir eine Etage tiefer“, sagt Bodo Krohn und deutet auf die Treppe, die in den Keller führt. Es ist Freitagabend und der monatliche Kegelclubabend der „Fidelen Königs Killer“, kurz FKK genannt, ist angelaufen. Er startet wie immer mit einem Essen, dem sich das Kegelvergnügen anschließt. „Im Sommer, wenn das Wetter so richtig schön ist, kann es auch schon mal vorkommen, dass wir einfach den ganzen Abend auf der Terrasse des Poseidon verbringen und die Kugeln ruhen lassen“, erzählt Brigitte Kneifel, die seit dem ersten Kegeln dabei ist.