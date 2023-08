Denkmäler in Nettetal Der Beekhof steckt heute in drei Häusern

Nach dem frühen Tod seines Enkels Martin Pels-Beek 1814 wurde der Hof geteilt. Die Scheune wurde in eine Wohneinheit umgebaut, in die Martins Ehefrau Margaretha Berten mit ihren drei Kindern einzog. 1875 verkauften die Kinder ihren Teil an den Sattler- und Polstermeister Peter Michael Schmitz aus Lank, der seine seit 1860 in Hinsbeck bestehende Werkstätte hierhin verlegte. Die Hausfront erhielt eine Schmuck-Putzfassade mit Blumenornamenten. 1903 übertrug Schmitz den Betrieb seinem Neffen Johann Ferdinand Schmitz. Produziert und repariert wurden hauptsächlich Pferdegeschirre sowie Polsterwaren. Die Abnehmer saßen häufig in Holland; aber auch bei den Fuhrleuten von Krefeld bis Kleve war seine Ware begehrt.