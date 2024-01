Denkmäler in Nettetal Hast viel erlebt, altes Haus!

Die gleichen Bedingungen galten weiter, nachdem das Pachtverhältnis 1838 an den Schreiner Johann Lotz und später an dessen Bruder Peter Lotz gewechselt hatte. In einem Brief vom 26. Februar 1854 an die Gemeinde teilte er mit: „Ich beabsichtige nun, die seit langen Jahren in diesem Hause bestandene Wirthschaft, die bekanntlich zugleich als Nachtlogia für Handwerksburschen und andere Reisende geringen Standes eingerichtet ist, fortzuführen.“ Als Peter Johann Lotz 1881 starb, erwarb der Nachbar Lambert Dors das Anwesen.