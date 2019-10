Schaag : Den Schaager Glaskünstler Joachim Klos neu entdecken

Der Glaskünstler Joachim Klos arbeitete von 1968 bis zu seinem Tode 2007 in seinem Atelier in Schaag. Archivfoto: Franz-Heinrich Busch. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)

Nettetal Der Vortrag am 13. Oktober, 11.15 Uhr im Rokokosaal des Franziskanerklosters in Kempen (Burgstraße 19) dient auch zur Vorbereitung der Tagesexkursion, die der Verein am 19. Oktober zu Glasfenstern in Kirchenbauten in Duisburg und Geldern nach dem Entwurf von Joachim Klos anbietet.

Der Kempener Geschichts- und Museumsverein widmet dem Nettetaler Grafiker und Glasgestalter Joachim Klos (1931-2007) einen Vortrag und eine Tagesfahrt. Der 1931 im thüringischen Weida geborene Künstler Joachim Klos lebte und arbeitete von 1968 bis zu seinem Tode 2007 in seinem Atelierhaus in Nettetal-Schaag. In seiner zweiten Heimat im Kreis Viersen ist er zu Unrecht nur wenig bekannt, wurden seine Entwürfe für Glasfenster doch international, vor allem im englischsprachigen Raum, stark beachtet. Klos zählt gemeinsam mit Ludwig Schaffrath, Johannes Schreiter, Wilhelm Buschulte, Hubert Spierling und Jochem Poensgen zu den bedeutendsten Meistern der Glasmalerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als freischaffender Grafiker und Glasgestalter schuf er Entwürfe für Glasfenster in 127 kirchlichen, 30 profanen und mindestens 34 privaten Gebäuden zwischen Emmerich und Mönchengladbach und bis weit ins Westfälische hinein.