Aktion der Ortsgruppe Nettetal Fridays For Future demonstriert wieder beim Klimastreik

Mithin will auch die Nettetaler FFF-Gruppe die nach ihrer Ansicht notwendigen „großen systemischen Maßnahmen“ beackern und im Blick behalten, statt sich im Kleinen oder in Symbolpolitik zu verlieren. Was aber nicht heiße, dass man am Geschehen in Nettetal kein Interesse habe, so Langer. „Den Klimabeirat, der hier beschlossen wurde, gibt es immer noch nicht. Das ist schade“, sagt der 23-Jährige, „wir würden darin gerne vertreten sein.“