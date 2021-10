Corona-Pandemie in Nettetal : Delta-Virusvariante bei Klassenfahrt in Hinsbeck festgestellt

Nettetal 13 Schüler eines Düsseldorfer Gymnasiums wurden auf einer Klassenfahrt nach Nettetal positiv auf Corona getestet. Die Tests bei der Ankunft gehören zum Hygienekonzept der Jugendherberge Hinsbeck. Andere Gäste sind nicht betroffen.

(hb) Im Leibniz-Montessori-Gymnasium in Düsseldorf-Pempelfort sind während einer Klassenfahrt nach Nettetal 13 Schüler aus drei Klassen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie und weitere 15 enge Kontaktpersonen mussten in Quarantäne. Die Befunde wurden bei Tests auf Covid-19 während der Fahrt in eine Jugendherberge in Nettetal festgestellt. Insgesamt sind vier Klassen der Schule zusammen auf Klassenfahrt gefahren. In drei der Klassen wurden Infektionen der Delta-Virusvariante nachgewiesen – keiner der Infizierten war geimpft. Die Klassenfahrt wurde aufgrund der Infektionen abgebrochen. Wie eine Sprecherin des DJH Rheinland betont, sind alle Mitarbeiter der Herberge Hinsbeck geimpft. Auch seien keine anderen Klassen oder Gäste betroffen. Es sei anzunehmen, dass die Infektion mitgebracht wurde.