Defibrillatoren für Nettetal Fußgängerzone hat einen Lebensretter

Ein erstes Gerät hängt seither in der Alten Kirche in Lobberich, nun folgte ein weiteres in der Lobbericher Innenstadt. Dieser Standort ist dem Initiator besonders wichtig: „Mir liegt viel daran, dass ein Defibrillator wirklich öffentlich zugänglich und nicht an Öffnungszeiten gebunden ist“, sagt Zillekens. Thomas Leuf, Vorsitzender des Werberings Lobberich, stimmt ihm zu: „Es ist vor allem wichtig, dass man den Defibrillator in einer Paniksituation schnell sieht und darauf zugreifen kann.“