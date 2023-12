Nettetals Haushalt verabschiedet Politiker hadern mit Kosten für Wohnungsbau für Geflüchtete

Würden wichtige Beschlüsse im Nettetaler Rathaus dem Volk wie das Ergebnis einer Papstwahl angezeigt, wäre am Dienstag, 19. Dezember, in den Abendstunden weißer Rauch über dem Dach des Verwaltungssitzes am Doerkesplatz aufgestiegen. Denn: Mit großer Mehrheit hat sich der Stadtrat dazu durchgerungen, einen Plan für die Finanzen der Stadt Nettetal für das kommende Jahr zu beschließen. Trotz aller Zahlen, die ein solches Werk umfasst, haftet dem für 2024 mehr Vorläufigkeit an als gewöhnlich. Denn Politik und Verwaltung sind sich einig, dass angesichts eines drohenden Lochs in der Kasse von rund 13 Millionen Euro in 2024 höchste Sparsamkeit angesagt ist. Nur: Wo genau was genau gespart werden soll, das wollen Parteien und Politik erst nach dem Jahreswechsel erarbeiten.