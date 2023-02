Freizeitangebote in Nettetal Der Ferienspielkalender 2023 ist erschienen

Ein Besuch in der Hi Fly-Trampolinhalle in Mönchengladbach, Wasserski fahren auf der Blauen Lagune, Modellflugzeuge bauen und und starten lassen – das sind nur ein paar der Freizeitangebote, die Kinder und Jugendliche in Nettetal während der Schulferien in diesem Jahr nutzen können. Wer noch mehr wissen möchte: Das komplette Programm beinhaltet der Ferienspielkalender für das Jahr 2023, der ab sofort auf der Internetseite der Stadt Nettetal online zu finden ist. Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch diesmal wieder zahlreiche Angebote für die Oster-, Sommer- und Herbstferien. Der Ferienspielkalender bietet Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern eine Übersicht über die Angebote, die die Stadt Nettetal in Kooperation mit den Trägern der Jugendarbeit, Vereinen, Verbänden und den Schulen auf den Weg gebracht hat. Darunter sind beispielsweise neben Jugendzentren und Kirchengemeinden auch der Modellflug Club Grenzland Nettetal und der Naturschutzholf des Naturschutzbunds (Nabu).