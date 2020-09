Wer sind Sie?

„Hajo Siemes. 57 Jahre alt, ledig. Bundeszollbeamter a.D., Studium der Rechtswissenschaft in Marburg, Studium „Bachelor of Laws“ an der Fern-Uni Hagen in Steuer- und Unternehmensrecht erfolgreich absolviert. 16 Jahre Ratsmitglied. Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses.“