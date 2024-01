Hitliste 2023 Das sind die beliebtesten Namen in Nettetal

Eltern in Nettetal sind offenbar trendbewusst. Das zeigt ein Blick auf die Namen, die im vergangenen Jahr an Neugeborene in der Stadt vergeben wurden. Beliebt sind in der Seenstadt Namen, die auch deutschlandweit die Hitliste anführen. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt, und die hat gezählt: Insgesamt wurden im vergangenen 320 neue Erdenbürger in Nettetal angemeldet. Die häufigsten Namen waren bei den Mädchen: Emilia, Leni, Mia und Nele – alle wurden jeweils viermal vergeben. Auf Platz zwei: Antonia und Lia mit jeweils drei Nennungen. Den dritten Platz teilen sich 14 Mädchennamen mit jeweils zwei Nennungen. Damit lag Nettetal ziemlich nahe am gesamtdeutschen Ranking. Dort landete 2023 Emilia auch auf dem ersten Rang, Mia war auf Platz fünf. Mit Leni lag Nettetal aber auch nah am Trend: Die artverwandten Namen Lina und Leni lagen auf Platz acht und zehn.