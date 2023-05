Brauchtumsfreunde feiern Der Fahrplan für Nettetals Schützenfeste steht

Die Bruderschaft St.-Sebastian 1471-und-St.-Marien-1516 Lobberich machen am 8. Juni (Fronleichnam ihren Vogelschuss am Windmühlenbruch. „Zwei Tage später am 10. Juni haben wir dann am gleichen Ort bei uns den Bezirksvogelschuss“, sagt Vorsitzender Bastian Beckers.