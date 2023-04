Auf dem Alten Markt Das bietet Nettetals Freiluft-Festival

Überraschung aus dem Rathaus: Die Nettekultur bietet im Mai ein Open-Air-Musiktheater-Festival auf dem Alten Markt in Lobberich. Möglich machen das Bundesmittel aus dem Kulturfonds Neustart nach der Corona-Pandemie und die mobile Freilichtbühne vom Freiluft-Theater aus Paderborn. Knapp 300 Zuschauer können vom 18. bis 21. Mai vier verschiedene Aufführungen erleben. Es handelt sich um das verlängerte Wochenende vom Donnerstag Christi Himmelfahrt bis zum Sonntag danach. Ergänzt wird das Open-Air-Festival mit einem Klavierkonzert am Samstag, 20. Mai, in der Alten Kirche.