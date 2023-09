Tour durch Nettetal Denkmaltag mit Kirchturm, rätselhafter Kapelle und Kneipentour

Ab 14 Uhr geht es an der Einfahrt zum Haus Hauptstraße 21 sozusagen auf Kneipentour. Die Führung geht zu den historischen Gaststätten. Die Schankwirtschaften, Gaststätten, Restaurants und Hotels hatte früher auch in Hinsbeck eine zentrale Bedeutung. Dort tagte der Gemeinderat, Vereine trafen sich und feierten Feste. Sozialgeschichtlich spiegelt die Kneipenkultur aber auch wieder, wie sehr das öffentliche Leben damals von den Männern bestimmt war. In Hinsbeck gab es ab 1800 mehr als 60 Schankwirtschaften, 15 davon rund um den Markt. Darunter ist die frühere Gaststätte Rollbrocker, an der Bergstraße die frühere Gaststätte Hügen und das frühere Cafe Dors am Markt 1.