Was Nettetals Sportvereine bieten Golfsport mit Blick auf Blumenwiese am Haus Bey

Der Golfclub Haus Bey gründete sich 1992 in Hinsbeck am denkmalgeschützen Haus Bey. Viel hat sich in dieser Zeit verändert. Der Sport hat sich geöffnet. Golfer konzentrieren sich auf die Natur und ihren Sport. Auf mehreren Tausend Quadratmetern mit Blumenwiese, Bienenvölkern, Streuobstwiesen und unterschiedlichen Tieren kann der Spieler auf dem Platz bei Hinsbeck Bewegung an der frischen Luft genießen.