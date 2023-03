Verkaufsoffener Sonntag in Nettetal Das bietet das Frühlingsfest in Kaldenkirchen

Das Musikprogramm sieht so aus: Samstag ab 17 Uhr spielen die „Die rockenden Colts“ aus Nettetal, ab 19.30 Uhr tritt das „Lala Mobil“ aus der Eifel in Aktion, ein Truck, der mit wenigen Handgriffen zu einer Musikbühne mit Licht- und Tontechnik wird. Sonntag spielt ab 12 Uhr die Nette-Brassband, um 15 Uhr schließt sich die Kreisfeuerwehrkapelle an, ab 16 Uhr „Lokomotive Lohausen“ aus Düsseldorf. Die Larry Cook Brassband ist in der Innenstadt unterwegs, im Quartier Latin spielt an beiden Tagen Spring Jam.