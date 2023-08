Serie Mein Verein Dart Club Lobberich sucht noch junge Pfeile-Werfer

Der Name gehört nach Lobberich:1. Dart Club Lobberich“. Und in Lobberich wurde der Verein 1988 auch gegründet. Seit sechs Jahren hat er sein Vereinsheim jedoch an der Sankt-Barbara-Straße und gehört dem Gemeindesportbund Brüggen an. Der Club ist gewachsen, hat vier eigene Mannschaften sowie drei Gastmannschaften im DKV-Ligabetrieb sowie eine eigene und eine Gastmannschaft im NWDV-Ligabetrieb. Die Freude war im Verein groß, als ihm in der vergangenen Saison der Aufstieg in die Bezirksliga gelang.