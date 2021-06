Das Kino in Nettetal : Corso Film Casino zeigt ab 1. Juli wieder Filme

Das Corso Film Casino hat genügend Platz, Abstände einzuhalten. Foto: Emily Senf

Nettetal Acht lange Monate mussten Kinofreunde in Nettetal warten. Jetzt kündigt das Corso Film Casino in Kaldenkirchen an, am 1. Juli wieder zu öffnen.

Das Corso Film Casino (CFC) öffnet nach monatelanger coronabedingter Pause wieder am Donnerstag, 1. Juli. „Wir freuen uns sehr, euch endlich nach acht Monaten wieder im Corso begrüßen zu dürfen“, sagt Harald Töpfer vom CFC-Team. Gezeigt wird der neue Otto-Film Catweazle“. Otto Waalkes kehrt mit dieser Komödie auf die Kino-Leinwand zurück. Im Film gerät ein mittelalterlicher Magier (Otto) versehentlich ins Heute. Neben Otto spielt Julius Weckauf („Der Junge muss mal an die frische Luft“). Die genauen Spielzeiten werden am Montag bekannt gegeben.

(hb)