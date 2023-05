2023/24 in Nettetal Das bringt die neue Kultur-Saison

Vorbei sind die Tage, in denen Menschen schon nachts vor der Werner-Jaeger-Halle Schlange standen, campierten und – teils mit ausreichend Flüssignahrung versirgt – darauf warteten, am anderen Morgen Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen der Stadt zu ergattern. Tickets können inzwischen von daheim via Internet geordert werden und auch die Pandemie hat die Nachfrage nach Einrittskarten sinken lassen – sofern Veranstaltungen denn stattfinden konnten. Doch seit Weihnachten 2023 sieht Nettekulturleiter Roger Dick das Ende der „Durststrecke“ gekommen und verspürt wieder Aufwind. „Wir haben in allen Sparten eine merklich steigende Nachfrage“, sagt Dick. Und darum ist er auch zuversichtlich, dass das neue Programm für das Restjahr 2023 und das erste Halbjahr 2024 Anklang finden wird. Dazu gehören neben Comedy- und Kabarettveranstaltungen, einem Schlager-Abend, Theater für Erwachsene auch wieder etliche Theaterstücke für Kinder und Jugendliche.