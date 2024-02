Kirchenmusik in Nettetal Ein neuer Kantor für Lobberich und Hinsbeck

Sängerinnen und vor allem Sänger sind immer willkommen. Wer sich für die Chormusik interessiert, wendet sich für weitere Informationen an das Pfarrbüro St. Sebastian, Telefon 02153 91410, oder schaut bei den Proben vorbei: Chor St. Sebastian, freitags 20 Uhr im Pfarrheim „Brücke“, An St. Sebastian 33 in Lobberich, Chor Alte Kirche, mittwochs 19.30 Uhr ebenfalls in der „Brücke“ und Chor St. Peter, donnerstags, 20 Uhr, im Jugendheim an der Wankumer Straße 6 in Hinsbeck.